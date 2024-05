Luis Suárez publica homenagem a Cavani em suas redes sociais: "Seu nome ficará na história"

Edinson Cavani é o terceiro jogador com mais jogos da história do Uruguai, com 136 jogos, apenas superado pelos 138 de Luis Suárez e os 161 de Diego Godín. Ele participou de quatro Copas do Mundo defendendo a Celeste e foi campeão da Copa América de 2011.

Seu último compromisso pela Celeste ocorreu no triunfo por 2 a 0 contra Gana, na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, do Catar, na qual o Uruguai acabou eliminado logo na primeira fase, em um grupo que tinha também Portugal e Coréia do Sul.

Confira a publicação do Luís Suárez na íntegra: