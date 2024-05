Internacional atualiza processo de recuperação do Beira-Rio e do CT Parque Gigante

O Internacional anunciou nesta quinta-feira o estado de recuperação do Beira-Rio e do seu centro de treinamento após o desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul.

O Inter informou que o Beira-Rio, está passando por processo de limpeza geral após o alagamento, com equipes que tentarão reestabelecer o abastecimento de água e luz até a próxima semana. O gramado, que chegou a ficar completamente debaixo d'água, está passando por replantio, e o prazo para ficar pronto variar conforme as condições climáticas.

A previsão de retomada da operação de todo o complexo é para o mês de agosto.