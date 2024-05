Gómez lamenta empate na Libertadores e deseja sorte a Endrick: "Vai ser um dos melhores do mundo"

"Só agradecer, ele é um menino do bem, tem muito talento. Ele vai lá, vai brilhar e com certeza que vai ser um dos melhores do mundo", disse.

O Palmeiras já entrou em campo classificado às oitavas de final e avançou como líder do Grupo F, com 14 pontos conquistados. O San Lorenzo, com o empate, também conseguiu a última vaga, com oito pontos.

Agora sem Endrick, o Palmeiras volta a campo no domingo, quando enfrenta o Criciúma, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 1 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina.