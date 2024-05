Gabriel Magalhães passa por exames e segue recuperação para defender o Brasil na Copa América

Nesta quinta-feira, por meio de nota, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou a lesão do zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, da Inglaterra. O defensor de 26 anos não participou do primeiro treinamento da Seleção Brasileira e vira dúvida para os amistosos contra México e Estados Unidos. O jogador segue recuperação para defender o Brasil na Copa América.

"O zagueiro Gabriel Magalhães realizou exames nesta quinta-feira com os médicos da Seleção e, conforme planejado, segue em recuperação visando à disputa da Copa América. O jogador do Arsenal (ING) sofreu uma lesão no ombro direito na última rodada da Premier League, no dia 19", disse a CBF em seu site oficial.