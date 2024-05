Em busca da Bola de Ouro, Vini Jr. quer protagonismo na final da Champions

Com mais uma temporada de protagonismo, Vini Jr. é um dos principais cotados para conquistar a Bola de Ouro e acabar com o jejum de 17 anos do Brasil sem um vencedor - o último ganhador foi Kaká, em 2007. O atacante, assim, busca o título da Liga dos Campeões com protagonismo.

Isso porque os principais concorrentes ao prêmio disputarão, ainda, a Eurocopa, enquanto o brasileiro representará a Seleção na Copa América. O torneio europeu já provou ter um peso maior na votação.

Atualmente, Jude Bellingham, Harry Kane, Kylian Mbappé e Foden também estão cotados para ganhar a Bola de Ouro, todos disputarão a competição de seleções da Europa. No caso do meia do Real Madrid, poderia pesar, ainda, a temporada de estreia no clube e o título da Champions.