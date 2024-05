De saída do Corinthians Paulinho nega ter próximo clube definido e elogia António Oliveira

"Eu tenho como projeção jogar e eu vou ser muito sincero e muito correto, quando chegar o meu momento de parar, se eu chegar em dezembro e ver que eu tenho que parar, eu vou parar", finalizou.

Com contrato até o fim de junho, Paulinho não chegou a um acordo com a diretoria para estender o vínculo. Vindo de duas lesões no ligamento do joelho, o volante era visto como referência no vestiário, mas não vinha rendendo dentro do campo.

Ídolo do Corinthians, o jogador disputou 219 jogos, com 40 gols, somando as duas passagens, sendo o momento mais marcante o tento contra o Vasco, na Libertadores 2012. Ele, ainda, conquistou quatro títulos: um Mundial (2012), um torneio continental (2012), um Brasileiro (2011) e um Paulistão (2013).