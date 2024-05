De férias em Maiorca, técnico Jurgen Klopp descarta aposentadoria

Curtindo suas férias em Maiorca, ilha na Espanha, o técnico Jurgen Klopp, que se despediu do Liverpool nos últimos dias, revelou nesta quinta-feira que não irá se aposentar. Apesar disso, admitiu que diminuirá o ritmo que teve nos últimos anos.

"Está fora de questão parar de trabalhar. Porém, no momento, não me vejo continuando no mesmo ritmo que tenho feito até agora", disse em entrevista ao jornal Bild.

O comandante ainda afirmou não saber como irá se sentir após essa pausa na carreira.