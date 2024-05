Convocado pelo Equador, Félix Torres pode perder até oito jogos do Corinthians no Brasileirão

O Equador está no Grupo D da Copa América, ao lado da Venezuela, México e Jamaica. A estreia está marcada para o dia 22, em Santa Clara, contra os venezuelanos.

Félix Torres é titular absoluto e uma das principais peças da equipe de António Oliveira nesta temporada. O zagueiro participou de 27 das 28 partidas do Corinthians em 2024, todas elas como titular.

As outras opções para a posição são: Gustavo Henrique, Raul Gustavo e o jovem João Pedro Tchoca, que renovou seu contrato recentemente. Isso, claro, além de Cacá, titular do time ao lado de Félix Torres.

A ausência de Félix Torres deve ser sentida pelo Corinthians, que está em baixa na tabela do Brasileiro. A equipe está na 16ª posição da tabela, à beira da zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos. Já a Sul-Americana e a Copa do Brasil serão paralisadas durante a Copa América.