Com Alan Franco em campo, São Paulo ainda não perdeu na temporada

No Morumbis, o São Paulo venceu o Talleres por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores. O duelo foi a 14ª partida do zagueiro Alan Franco na temporada com a camisa do Tricolor. Curiosamente, quando o argentino esteve em campo neste ano, o clube paulista não foi derrotado. Os dados são do site Sofascore.

O São Paulo perdeu em seis ocasiões na temporada. As derrotas foram para Ponte Preta, Santos, Novorizontino, Talleres, Fortaleza e Flamengo. Em nenhuma destas partidas, Alan Franco esteve em campo. No ano, o argentino tem retrospecto de nove vitórias e cinco empates.

Com a chegada de Zubeldía no Tricolor, Alan Franco tem ganhado espaço. O zagueiro atuou em sete dos nove jogos em que o treinador esteve à frente do comando da equipe.