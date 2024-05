Cavani anuncia aposentadoria da seleção uruguaia a 21 dias da Copa América

Edinson Cavani é o terceiro jogador com mais jogos da história do Uruguai, com 136 jogos, apenas superado pelos 138 de Luis Suárez e os 161 de Diego Godín. Ele participou de quatro Copas do Mundo defendendo a Celeste e foi campeão da Copa América de 2011.

Confira a nota completa de Cavani:

Minha querida Celeste:



Só quero agradecer por cada lição que você me fez viver no seu processo.



Eu não quero me estender. Hoje há poucas palavras, mas sentimentos profundos



Obrigado a cada uma das pessoas que fizeram parte deste caminho durante tantos anos.