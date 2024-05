Botafogo e Marinha do Brasil se unem em apoio às vítimas do Rio Grande do Sul

Botafogo e Marinha do Brasil se unem em prol das vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul! ??????

Em mais uma iniciativa em apoio às vítimas da tragédia que atingiu o Sul do país, o Botafogo abriu as portas do Estádio Nilton Santos para uma parceria solidária com a... pic.twitter.com/ymDpQ07Wfc

? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 30, 2024

Vale lembrar que no último domingo, o Glorioso realizou um treino aberto no Nilton Santos em apoio às vítimas da tragédia. As entradas foram colocadas pelo preço de R$ 10,00, e o valor foi destinado aos afetados pelas enchentes.

Além disso, assim como foi no jogo contra a LDU, os torcedores puderam fazer doações no acesso ao estádio.

Por fim, o Botafogo retorna aos gramados neste sábado, contra o Corinthians. A bola rola às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.