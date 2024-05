Atacante da Roma, Dybala revala curiosade em disputar Campeonato Espanhol e Inglês

O atacante Paulo Dybala, da Roma, falou nesta quinta-feira sobre algumas questões em relação ao seu futuro. Apesar de estar feliz na Itália, admitiu ter a curiosidade de disputar o Campeonato Espanhol e Inglês.

"Estou na Itália há quase 12 anos e estou vivendo um momento incrível. É difícil para mim me ver longe da Itália porque me tornei um homem aqui. A Itália me deu tudo. Seria difícil sair, mas obviamente há também a curiosidade de saber como poderia me comportar em campeonatos importantes como a La Liga e a Premier League", disse em entrevista ao The Athletic.