Após vitória na Libertadores, Grêmio inicia preparação para enfrentar o RB Bragantino

Na tarde desta quinta-feira, no CT da Graciosa, do Coritiba, o Grêmio iniciou os treinamentos para enfrentar o Red Bull Bragantino pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Imortal Tricolor ficou um mês longe dos gramados e voltou a atuar na última quarta-feira, quando venceu o The Strongest na Libertadores.

A atividade começou na academia com aquecimento e musculação para todo os atletas do elenco. Os jogadors que participaram mais de 60 minutos do duelo diante do The Strongest realizaram trabalhos regenerativos, buscando recuperação física.

Sob o comando do treinador Renato Portaluppi e do preparador físico Mario Pereira, os demais jogadores foram ao gramado e realizaram o treinamento. O foco da atividade foi troca de passes e finalização.