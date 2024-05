Ansu Fati se despede do Brighton e retorna ao Barcelona após empréstimo

Nesta quinta-feira, o Brighton se despediu do atacante Ansu Fati, que estava emprestado pelo Barcelona, com uma retrospectiva dos gols dele na temporada. Agora, o jovem de 21 anos retorna ao clube catalão e espera uma decisão da diretoria para saber se ficará na equipe.

