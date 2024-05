Titular absoluto em 2023, Nestor ainda busca se consolidar com Zubeldía após lesão

Rodrigo Nestor ainda busca se consolidar como uma das primeiras opções do técnico Luis Zubeldía após se recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo. Herói do título da Copa do Brasil, no ano passado, o meio-campista vem retomando o protagonismo aos poucos e espera, em breve, figurar no time titular com mais frequência.

Desde que Zubeldía assumiu o comando da equipe, Rodrigo Nestor disputou seis dos oito jogos com o treinador à beira do campo. O meio-campista só não foi acionado no clássico contra o Palmeiras e no empate sem gols com o Barcelona de Guayaquil, partida em que foi poupado por estar retornando de lesão.

Com Zubeldía Rodrigo Nestor já soma um gol, marcado na vitória por 3 a 1 sobre o Cobresal, fora de casa, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Após a saída de Thiago Carpini, o meia também deu uma assistência no duelo com o Atlético-GO, em que o auxiliar Milton Cruz comandou a equipe de maneira interina.