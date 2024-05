Ponte Preta anuncia o retorno de Nelsinho Baptista para o comando técnico

A Ponte Preta tem um novo comandante para o restante da temporada. Nesta quarta-feira, o clube de campinas anunciou o retorno de Nelsinho Baptista após 17 anos.

Aos 73 anos, Nelsinho Baptista estava livre no mercado desde maio do ano passado, quando deixou o Kashiwa Reysol, do Japão. Ele chega para repor a saída de João Brigatti, que pediu demissão da Ponte Preta na última segunda-feira.