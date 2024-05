Palmeiras finaliza preparação para jogo de despedida de Endrick; veja provável escalação

O duelo pode marcar também um importante retorno: do atacante Dudu, que se recuperou de cirurgia após grave lesão no joelho direito. O ídolo palmeirense pode ser opção de Abel Ferreira no banco de reservas. Por outro lado, a equipe terá o desfalque do atacante Bruno Rodrigues, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo.

Depois do último jogo - empate sem gols com o Botafogo-SP pela Copa do Brasil -, o técnico Abel Ferreira indicou que faria algumas alterações no time para esta partida visando os desfalques que terá nos próximos meses.

Sendo assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Luan) e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick.

Palmeiras e San Lorenzo se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Com 13 pontos e na liderança do Grupo F, o Verdão já tem vaga garantida nas oitavas de final da competição. Contudo, a equipe tem o objetivo de confirmar a melhor campanha dessa fase. Atualmente, está atrás apenas do Atlético-MG, que tem 15 pontos.