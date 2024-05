Gripado há poucos dias da final, Lunin treina separado e viajará sozinho para Londres

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 29, 2024

Segundo o jornal espanhol As, nesta quarta-feira, Lunin treinou separado do restante do elenco para não "contaminar" algum companheiro de time. A diretoria do Real Madrid não quer correr riscos com a final se aproximando e por isso o goleiro viajará separado da delegação, que embarca para Londres nesta quinta.

Apesar de ter tido um desempenho sólido na temporada, Lunin deve perder a vaga no gol para Courtois, considerado por muitos o melhor goleiro do mundo. Juntando a gripe e o fato de não ter treinado alguns dias, o ucraniano deverá ser o reserva.

Desde que voltou, Courtois esteve em campo apenas quatro vezes, mas teve desempenhos excelentes, principalmente na partida contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. O belga teve uma atuação memorável na final da Liga dos Campeões de 2022, quando o Real Madrid foi campeão.