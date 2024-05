Cuesta volta a treinar no campo, e Bahia segue preparação para enfrentar o Atlético-MG

A partida entre Atlético-MG e Bahia está marcada para domingo, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O palco do duelo será a Arena MRV.

Apesar da eliminação da Copa do Nordeste no último domingo, o Bahia faz grande campanha no Brasileirão e ocupa a segunda colocação, com 13 pontos conquistados. Na semana passada, a equipe também garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.