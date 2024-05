Fluminense x Allianza Lima: confira informações e onde assistir ao confronto pela Libertadores

Cerro Porteño e Colo-Colo duelam no mesmo horário, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção. Quem ganhar neste jogo, avança de fase. O empate beneficia os paraguaios, pois têm vantagem nos critérios de desempate, mas só serve se o Alianza tropeçar no Rio de Janeiro.

"O Fluminense é sempre muito mais forte jogando dentro de casa. Vamos batalhar para fazer um grande jogo e conseguir a maior pontuação possível nesta primeira fase da Libertadores", disse o técnico Fernando Diniz.

O lateral direito Samuel Xavier, o zagueiro Manoel e os atacantes Marquinhos e Douglas Costa voltaram a treinar com o grupo e serão opções para Diniz. O zagueiro Marlon deve ser a novidade no time. Já o meia Jhon Arias foi liberado pela seleção colombiana para jogar a partida.