Coronado desencanta, Corinthians bate Racing-URU e garante ida às oitavas da Sul-Americana

O Corinthians volta a campo neste sábado, na retomada do Campeonato Brasileiro. O jogo está agendado para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do torneio nacional.

O jogo

O Corinthians teve uma oportunidade para abrir o placar com seis minutos. Após bonita troca de passes pela direita, o defensor do Racing-URU afastou mal e viu a bola sobrar com Yuri Alberto, que cabeceou com liberdade próximo à pequena área, mas mandou para fora.

Pouco depois, aos seis, foi a vez de Wesley chegar pela esquerda e cruzar para Coronado, que chegou testando dentro da área, sem sucesso.

O Racing-URU, aos poucos, foi ganhando espaço e começou a gostar do jogo. Aos 11, Lucas Rodriguez aproveitou um rebote na área e chutou para o gol, mas Carlos Miguel fez a defesa.

Na sequência, o goleiro saiu jogando errado e deixou a bola nos pés do atacante do Racing-URU, que finalizou, mas o arqueiro defendeu à queima-roupa. No rebote, Cacá salvou outra finalização do time uruguaio em cima da linha.