Após três dias de folga, Corinthians feminino se reapresenta com desfalques devido à Data Fifa

Na manhã desta terça-feira, o elenco feminino do Corinthians se reapresentou aos treinos após três dias de folga. Com desfalques devido à Data Fifa, as 'Brabas' retomaram as atividades e iniciaram a preparação para a o clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista.

Sete atletas desfalcarão o Timão feminino até o fim desta Data Fifa, no dia 4 de junho. As laterais Tamires e Yasmim, as meio-campistas Duda Sampaio e Yaya, além das atacantes Gabi Portilho e Jheniffer, foram convocadas pela Seleção Brasileira para a disputa dos dois amistosos contra a Jamaica.

Enquanto isso, a zagueira Daniela Arias também será desfalque durante este período, já que foi chamada pela seleção colombiana para os dois confrontos diante da Venezuela.