Sérgio Conceição deve deixar o Porto após sete anos

Após a conquista da Taça de Portugal contra o Sporting, no último domingo, Sérgio Conceição não deverá permanecer no comando técnico do Porto para a próxima temporada, como apurou o jornal Record, de Portugal.

Sérgio Conceição já havia falado em entrevista coletiva na última semana com um ar de despedida: "Quem decide o meu futuro sou eu, ponto. Se for sair do Porto, é com um sentimento de imensa gratidão e de dever cumprido. O meu sentimento é de que estive à altura da exigência do Porto a que fui habituado".

"Se (a final da Taça de Portugal) for o meu último jogo, (...) vou embora sem levar um tostão, pagam-me até ao dia em que trabalhar, com a mesma dignidade com que entrei", concluiu o treinador