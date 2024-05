Palmeiras atualiza parcial de ingressos vendidos para jogo de despedida de Endrick

Em busca da liderança ?

Por acúmulo de cartões amarelos, Endrick está fora do confronto contra o Criciúma, pela sétima rodada do Brasileirão, nesse domingo, às 16h, no Estádio Heriberto Hulse. Depois disso, ele se apresentará à Seleção Brasileira no dia 3 de junho para a disputa da Copa América.

Após a participação do Brasil no torneio, o jovem viajará para Espanha para se juntar ao elenco do Real Madrid. No profissional do Verdão desde 2022, o atacante participou de 81 jogos, com 21 gols, ajudando a levantar dois Brasileiros (2022 e 2023), dois Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa (2023).