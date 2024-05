No encerramento da Liga Saudita, Firmino marca e chega aos 199 gols na carreira

Nesta segunda-feira, pela última rodada da Liga Saudita, o atacante Roberto Firmino foi o responsável por balançar as redes na vitória do Al-Ahli por 1 a 0 sobre o Al-Fayha, e chegou aos 199 gols na carreira.

Depois de oito temporadas no Liverpool, pelo qual fez 362 partidas e 111 gols, tornando-se ídolo dos Reds, Firmino partiu para a Arábia Saudita em julho do ano passado e completou sua primeira temporada no país. Desde então, jogou 32 dos 34 jogos do Al-Ahli na Liga Saudita e anotou nove gols.