Lenda da NBA, Bill Walton morre aos 71 anos em decorrência de câncer

Bill Walton foi selecionado pelo Portland Trail Blazers como a primeira escolha geral no draft da NBA de 1974. Em Portland, o pivô foi fundamental no único título da história da franquia, em 1977, quando derrotou o Philadelphia 76ers por 4 a 2, sendo eleito o MVP das finais.

No ano seguinte, foi considerado o jogador mais valioso da temporada regular. Sua regata de número 32 foi aposentada pelo Portland Trail Blazers.

Na reta final de sua carreira assinou com o Boston Celtics, onde venceu seu segundo título da NBA, em 1986, derrotando o Houston Rockets por 4 a 2. Nesse mesmo ano, Bill venceu o prêmio de melhor sexto-homem da liga e se tornou o único jogador da história a conquistar um prêmio de sexto-homem, MVP e MVP das finais.

