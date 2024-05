Junior Barranquilla x Botafogo: veja informações e onde assistir à partida pela Libertadores

O Botafogo visita o Junior Barranquilla nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, pela última rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Os dois times entram em campo classificados para as oitavas de final e a definição é apenas pela primeira colocação, que dá a vantagem de definir o mata-mata em casa. A partida terá transmissão do canal ESPN 4 e do streaming Star+.

As duas equipes entram em campo com nove pontos conquistados, dividindo a liderança. Entretanto, o Junior leva vantagem nos critérios de desempate e, por isso, precisa apenas do empate para assegurar a primeira posição.

"Nossa prioridade era a classificação e isso conseguimos. Mas em nosso horizonte está a primeira colocação e vamos em busca dela. Dessa vez, sem a mesma pressão das partidas anteriores", disse o técnico Artur Jorge.