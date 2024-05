James Rodríguez é liberado pelo São Paulo para se apresentar à seleção colombiana

James e a Colômbia começam, a partir desta segunda-feira, a se preparar para a Copa América. A seleção entra em campo para dois amistosos preparatórios, contra Estados Unidos, no dia 8, e Bolívia, no dia 15. A equipe estreia na competição no dia 24, diante do Paraguai.

Contratado em julho de 2023, James não conseguiu se firmar no São Paulo. O meia não embalou sequência no time titular, muito por conta de seu físico, que o permitia atuar apenas por alguns minutos.

Ele não ganhou espaço com Dorival Júnior e Thiago Carpini e agora também não tem jogado com Zubeldía. A última vez que entrou em campo foi no empate sem gols com o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 29 de abril, quando jogou por apenas cinco minutos.

Ao todo, James possui 22 jogos, dois gols e quatro assistências com a camisa do São Paulo. Nesta temporada, tem um tento e um passe para gol em oito partidas.