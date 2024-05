Corinthians x Racing-URU: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Sul-Americana

Corinthians e Racing-URU se enfrentam nesta terça-feira, pela quinta e última rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O duelo vale a liderança do Grupo F da competição. O primeiro colocado da chave garante a classificação direta para as oitavas de final, enquanto o segundo irá disputar um playoff contra um dos terceiros da Libertadores. O Timão no momento é o vice-líder do grupo, com dez pontos (um a menos que o Racing-URU), mas só depende de si para pular ao topo.

A expectativa é que o meio-campista Igor Coronado ganhe uma oportunidade como titular do Timão. Desta maneira, o paraguaio Ángel Romero, que não vive boa fase, deve ir para o banco de reservas da equipe.