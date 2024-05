Corinthians x Botafogo: veja preços e como comprar ingressos para o jogo válido pelo Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Corinthians divulgou informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este sábado, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comercialização se inicia na quarta-feira, a partir das 11h, para proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor. Já às 13h, será aberta a venda para todos os sócios-torcedores do Timão que tenham a partir de 60 pontos, independente do plano.

As entradas serão vendidas de maneira escalonada, conforme a pontuação do programa Fiel Torcedor. Os preços dos bilhetes variam entre R$ 50 e R$ 240.