Chefe de delegação do Brasil na Copa América, Casares se reúne com Dorival e diretores da CBF

Nesta segunda-feira, o presidente do São Paulo, Julio Casares, se reuniu com o técnico Dorival Júnior e diretores da CBF para a discussão do planejamento do Brasil na Copa América. O mandatário será o chefe da delegação da Seleção durante o torneio.

"Reunião com diretores da CBF para planejamento da Seleção Brasileira para a Copa América. 1ª reunião do dia!", escreveu Casares em seu perfil oficial no Instagram.