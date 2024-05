Bia Haddad, Wild, Monteiro e Heide são eliminados na primeira rodada de Roland Garros

Já Thiago Wild também não foi bem e viu o francês Gael Monfils, número 38 do mundo, abrir dois sets de vantagem. O brasileiro até foi capaz de reagir e levar um set, mas não conseguiu manter o ritmo e foi eliminado por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6, 6/3 e 6/4.

That's how you win a match in style ?#rolandgarros @Gael_Monfils pic.twitter.com/eqK1fMPGbd

? Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024

Por fim, Bia Haddad Maia tinha a missão de pelo menos trazer uma vitória para o Brasil em Roland Garros nesta segunda-feira. Contudo, a tenista não correspondeu e se despediu da competição ao perder por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 6/4 e 6/1).

A brasileira entrou em quadra para disputar a classificação à próxima fase com a italiana Elisabetta Cocciaretto. Bia começou bem a partida - impôs seu ritmo de jogo e fechou o primeiro set com relativa tranquilidade. Contudo, tudo desandou a partir daí.