Augusto Melo marca presença em reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians; veja pautas

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, marcou presença na reunião do Conselho Deliberativo do clube na noite desta segunda-feira, no Parque São Jorge.

O encontro estava previamente marcado, mas ainda não havia confirmação de que o presidente iria participar. Além dele, o ex-diretor de futebol do clube, Rubão, e o ex-presidente Andrés Sanchez também marcaram presença. Ambos são conselheiros do Corinthians.

Esta foi a primeira vez que Augusto e Rubão apareceram publicamente em um mesmo ambiente após o atrito público entre eles, há menos de um mês.