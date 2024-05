Atlético-MG x Caracas: confira onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

O Atlético-MG encerra sua participação na fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira. Os mineiros recebem o Caracas às 19h (de Brasília), com transmissão exclusiva do streaming Paramount+.

Os donos da casa já estão classificados para as oitavas de final. No entanto, ainda precisam do empate para confirmar a liderança do Grupo G do torneio.

O Galo também mira uma vitória diante da torcida para conseguir uma das melhores campanhas da fase de grupos, pensando já nos duelos eliminatórios.