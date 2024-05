Aitana Bonmatí, do Barcelona, é eleita melhor jogadora da Liga dos Campeões feminina

Autora do primeiro gol do Barcelona na vitória sobre o Lyon, por 2 a 0, na final da Liga dos Campeões feminina, no último sábado, Aitana Bonmatí foi eleita a melhor jogadora da competição pelo segundo ano consecutivo, nesta segunda-feira.

A decisão foi tomada pelo painel técnico observador da UEFA. Em 12 jogos, Aitana balançou as redes seis vezes e distribuiu seis assistências, sendo a jogadora com mais participações em gols no torneio. A meia de 26 anos também venceu o prêmio de melhor jogadora da final.

"Ela influenciou o jogo pelo campo todo, com e sem a bola. Passes da alta progressão e altas recuperações, além de marcar um golaço", explicou o painel.