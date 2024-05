Xabi Alonso comemora título invicto do Leverkusen no Alemão: "Nunca esqueceremos este dia"

?? @XabiAlonso: "Wir alle werden diesen Tag nie vergessen. Es ist total verdient. Am Ende sind wir ungeschlagen. Das war ein klares Ziel für uns. Nach dem Spiel gegen Bremen wussten wir, dass wir großes schaffen können! Ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft."... pic.twitter.com/Z9RcdpXC5p

Com 90 pontos conquistados, o Bayer Leverkusen também teve a segunda melhor campanha da história da Bundesliga, atrás apenas do Bayern de Munique, que foi campeão com 91 pontos em 2013. Alonso lamentou não ter batido o recorde, mas exaltou a invencibilidade.

"Alcançar 90 pontos é extremamente importante. O recorde é de 91, perdemos isso por pouco, mas permanecer invicto é extraordinário. Esta conquista é notável não só na Alemanha, mas também na Europa", afirmou.

O Leverkusen encerrou a competição com 28 vitórias e seis empates. Ao todo, foram 89 gols marcados e apenas 24 sofridos. Agora, a equipe se concentra nas duas finais que tem pela frente: Liga Europa e Copa da Alemanha.

A primeira decisão será realizada nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Atalanta, pela Europa League. A bola irá rolar no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda.