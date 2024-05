Milan decepciona e perde para Torino no Campeonato Italiano

Neste sábado, o Milan perdeu para o Torino por 3 a 1, no Stadio Olimpico Grande Torino, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Duván Zapata, Ivan Ilic e Ricardo Rodríguez, para os mandantes, e Ismael Bennacer, para os visitantes.

Com o resultado, o Milan ocupa a segunda posição, com 74 pontos. Enquanto o Torino sobe para a nona colocação, com 53.

O Milan retorna a campo no próximo dia 26, contra o Salernitana, no San Siro, pelo Campeonato Italiano. Enquanto o Torino visita a Atalanta, no mesmo dia. Os horários das partidas ainda serão definidos.