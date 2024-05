JP Chermont celebra volta da torcida e agradece elenco do Santos por ajuda no profissional

O Santos se prepara para receber o Brusque, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube poderá contar com torcida na Vila Belmiro pela primeira vez no torneio após conseguir uma liberação no STJD.

Se firmando no time titular do técnico Fábio Carille, o lateral direito JP Chermont celebrou o retorno do público. A renda será integralmente revertida as vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.

"É um estímulo gigantesco, um apoio super importante para nós, ainda mais por uma boa causa, que é ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. E vai ajudar em 100% dentro de campo. A torcida faz a diferença e vamos em busca dos três pontos para seguir na liderança da competição", afirmou o camisa 44.