Em jogo marcado por homenagem a Alex Telles, Al-Nassr e Al-Hilal empatam em 1 a 1 no Campeonato Saudita

Antes do confronto, a torcida do Al-Nassr se solidarizou com as enchentes no Rio Grande do Sul e fez uma homenagem ao gaúcho Alex Telles, com um bandeirão dizendo: "Estamos com você, unidos e fortes."

Foto: Divulgação / @AlNassrFC_EN

Os gols da partida

O Al-Nassr saiu na frente antes mesmo do primeiro minuto completo de partida. Aos 25 segundos, Cristiano Ronaldo recebeu na entrada da área e passou para Otávio, que finalizou com força no ângulo do goleiro Bono.

Porém, nos acréscimos do segundo tempo, Mané cometeu um pênalti. Na cobrança, o sérvio Mitrovic deixou tudo igual no placar.

Veja mais resultados desta sexta-feira pelo Campeonato da Arábia Saudita: