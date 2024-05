Al Sadd alega descumprimento de pré-contrato e aciona Abel Ferreira, do Palmeiras, na Fifa

O Al Sadd, time do Catar, acionou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, na Fifa alegando descumprimento de pré-contrato para assumir a equipe no início deste ano. A informação foi publicada inicialmente pela TNT Sports.

A equipe catari diz que Abel e firmou um acordo com o clube em documento vinculante, que se equivale a um pré-contrato, em novembro. Com isso, o treinador teria se comprometido a assumir o Al Sadd em 27 de dezembro, pouco após o fim da temporada no Brasil.

Mesmo com o interesse do clube estrangeiro em Abel, o treinador e reapresentou com o Palmeiras, em janeiro, e renovou seu contrato até o fim de 2025 depois de conquistar três títulos em 2023: o Campeonato Paulista, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão. O vínculo anterior era válido até o fim deste ano.