Yuri Alberto quer 1º gol no Brasileirão 2024 para consolidar fase positiva no Corinthians

Em 2024, com Mano Menezes, o atacante participou de cinco duelos, quatro desde o começo, e balançou as redes uma vez. O crescimento com António Oliveira, portanto, é nítido.

Por fim, em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, a CBF adiou a sétima e a oitava rodadas do Brasileirão. Com cinco pontos, o Timão está em 16º lugar, empatado com o Fluminense, primeiro time na zona de rebaixamento.