Vojvoda celebra empate do Fortaleza na La Bombonera, mas destaca próxima rodada no Castelão

O Fortaleza empatou com o Boca Juniors em 1 a 1 nesta quarta-feira, na La Bombonera, pela Copa Sul-Americana. O resultado foi muito importante para o Leão do Pici, que agora depende de si mesmo para avançar diretamente às oitavas de final da competição. O treinador Juan Pablo Vojvoda exaltou o ponto conquistado, mas destacou que a equipe ainda terá que decidir a classificação em casa.

"Bom, sobre a partida de hoje, conseguimos um ponto importante, mas o trabalho ainda não está finalizado. Sabemos que conseguimos um empate em um campo como a La Bombonera, com um adversário muito qualificado, com bons jogadores e em uma situação que eles também necessitavam ganhar. Temos que terminar o trabalho no Castelão, como sempre, com inteligência e apoio, principalmente de toda a nossa torcida.", pontuou Vojvoda.