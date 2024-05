Sportivo Luqueño x Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Red Bull Bragantino pode se garantir na sequência da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. Os paulistas visitam o Sportivo Luqueño-PAR às 21h (de Brasília), em Assunção.

A equipe brasileira está com nove pontos, ao lado do Racing, na liderança do grupo H. Os paulistas vêm embalados pela vitória sobre os argentinos na rodada passada e, agora, tentam tirar o saldo de gols do concorrente.

O Sportivo Luqueño, por sua vez, está na lanterna da chave e já eliminado da Copa Sul-Americana.