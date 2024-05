Corinthians perderia VaideBet e mais patrocinadores em caso de recuperação judicial

A possibilidade de o Corinthians solicitar uma Recuperação Judicial (RJ) para alcançar estabilidade e fôlego financeiro é uma das sugestões listadas pela Ernst & Young no relatório entregue pela empresa ao clube na última semana. A multinacional foi contratada para realizar uma consultoria e o desenho de um planejamento estratégico com objetivo final de encontrar soluções para a dívida bruta do Timão.

A partir da entrega do relatório da E&Y, o tema sobre a recuperação judicial passou a ser um dos mais discutidos dentro do Parque São Jorge pelas alas políticas do clube.

Cabe destacar, então, que na eventualidade de o Corinthians solicitar a RJ, automaticamente, o clube daria por rescindido o contrato com a VaideBet, que representa o maior acordo de patrocínio do país, com a previsão de R$ 370 milhões a serem injetados no caixa corintiano até o fim de 2026.