Mesmo com goleada do Flamengo, Tite diz: "Poderia ter sido um placar mais elástico"

O Flamengo voltou a ter uma grande atuação e goleou o Bolivar, da Bolívia, por 4 a 0, no Maracanã, em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores. Após o jogo desta quarta-feira, o treinador Tite falou que a marcação alta de sua equipe foi fundamental e que o resultado poderia ter sido maior.

"Hoje, a agressividade na saída do adversário foi fundamental. É uma equipe que é muito bem treinada, bem codificada e não abre mão de sair jogando. Sabíamos disso e sabíamos que a agressividade na marcação poderia nos proporcionar as oportunidades. Conseguimos fazer isso, criar um número de oportunidades muito grande e concordo com o Everton [Cebolinha], poderia ter sido um placar mais elástico", disse.

"A marcação alta foi decisiva. Não só a marcação, mas com atitude. Ela era agressiva leal. No 4-1-3-2 ela estabelecia. Fazia alçada do Nico [De la Cruz] central para induzir os dois externos, porque quando essa bola batia no lateral eles já estavam agressivos para cortar a linha de passe, fazer com que o adversário arriscasse o passe central. No terceiro momento, estourava e conseguíamos a oportunidade. Foi fundamental", completou.