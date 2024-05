Leilão de camisas de times do Brasil terá renda doada para vítimas do RS

Uma iniciativa da MatchWornShirt está promovendo um leilão de 55 camisas de atletas que jogaram no Rio Grande do Sul, além de parcerias com clubes como Flamengo, Fluminense, Santos, Cruzeiro, América-MG e Vitória.

A campanha "Uma doação em troca de uma camisa" contempla 55 camisas (em alusão ao código internacional +55, referente ao Brasil e simbolizando a união do país pela causa) usadas em partidas válidas pelo Brasileirão e por campeonatos estaduais em 2023 e 2024.

As peças terão um valor inicial de 5 euros (R$27,72 na cotação atual). Os valores arrecadados serão revertidos integralmente em doações para instituições do Rio Grande do Sul que participam da ação.