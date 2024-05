Lateral direito do São Paulo, Rafinha completa 20 anos de carreira e destaca volta ao Brasil

"Vivi grandes momentos na Alemanha, primeiro no Schalke e depois no Bayern, são mais de 450 jogos neste país que aprendi a amar. Tive a sorte de conhecer grandes seres humanos que se tornaram amigos, irmãos que o futebol me deu", pontou o atleta.

De volta ao Brasil, em 2019, o lateral direito fez parte do Flamengo comandado por Jorge Jesus, que sagrou-se campeão brasileiro e da Libertadores. Rafinha aproveitou para comentar o acerto ao voltar para seu país natal. "De volta ao Brasil depois de mais de uma década no exterior, voltei para um dos gigantes: o Flamengo. Um grande grupo que nos levou a grandes conquistas! A volta ao meu país foi bem melhor do que eu poderia imaginar."

Desde 2022 no São Paulo, clube de seu coração, o camisa 13 foi campeão da Copa do Brasil de 2023, título inédito do Tricolor, e da Supercopa do Brasil de 2024, nos pênaltis, diante do rival Palmeiras.

"Hoje vivo outro sonho de infância: jogar pelo meu time do coração. O SPFC sempre esteve presente na minha vida, e quando surgiu a oportunidade eu não precisei pensar duas vezes. Um agradecimento especial a esse clube, diretoria, comissão, funcionários e companheiros de grupo, que vivem e compartilham desse sonho comigo todos os dias", acrescentou o experiente jogador.

Além de São Paulo, Flamengo e Coritiba, Rafinha também defendeu as cores do Grêmio pelo futebol brasileiro. "Além desses, é claro que não posso deixar de mencionar Genoa, Olympiacos e Grêmio, onde também fui campeão, extremamente bem recebido e guardo lembranças com carinho no meu coração."