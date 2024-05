Exames confirmam lesão muscular, e Guilherme vira desfalque para o Santos

O Santos confirmou nesta quinta-feira que, após realizar exames, o atacante Guilherme teve constatada uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. O tempo de recuperação não foi informado pelo clube, mas o atleta já iniciou o tratamento.

Com isso, Guilherme desfalca Fábio Carille no próximo jogo do Santos, neste domingo, contra o Brusque, pela sexta rodada da Série B. O atacante também pode perder as partidas seguintes do Peixe na temporada.

Guilherme se lesionou durante o primeiro tempo da partida contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, vencida pelo Santos, por 2 a 1. O jogador sentiu dores sozinho e teve que ser substituído por Patrick, aos 37 minutos da etapa inicial.