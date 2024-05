"Está acontecendo", afirma Pedrinho sobre negociação do Vasco com Phillipe Coutinho

Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva em São Januário, o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, afirmou que existe uma negociação em andamento para o retorno de Phillipe Coutinho ao Cruzmaltino. Ao ser questionado, o dirigente revelou que o acordo "está acontecendo".

"E ela (negociação com Phillipe Coutinho) está acontecendo. Com quem? Com quem ela está acontecendo? E ela continua, seja com o Vasco SAF ou comigo. De repente, foi comigo antes do Vasco SAF. Lá atrás, ela pode ter sido com o Josh (Wander), agora pode estar sendo comigo. E pode ter sido ventilado que ela está sendo com a Vasco SAF. Com relação ao aporte, o aporte será após a janela", disse Pedrinho, em coletiva.

A negociação acontece em meio à crise de gestão no clube do Rio de Janeiro. O Vasco, na quarta-feira, conseguiu uma liminar suspendendo o contrato da SAF com a empresa dos Estados Unidos 777 Partners.