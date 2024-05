Carille justifica retorno de Jair ao sub-20 do Santos: "Precisa de minutos"

O Santos está adotando cautela com uma de suas principais joias das categorias de base. O zagueiro Jair, que chegou a ser relacionado para alguns jogos do profissional, retornou para o sub-20.

O defensor de 19 anos ficou de fora da vitória de 2 a 1 sobre a Ponte Preta, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Menino da Vila foi titular na derrota de 2 a 0 para o América-MG, pelo Brasileirão sub-20, nesta quarta-feira.

Jair atuou os 90 minutos no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte (MG). A ideia do técnico Fábio Carille, aliás, é exatamente essa: dar ritmo de jogo ao garoto antes de aproveitá-lo no time de cima.